ضبط 22 طنا و220 لتر عصير فواكه و1 طن جبنة فاسدة بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 22 طنا و500 كيلو هياكل وجزاء دواجن و220 لتر عصير فواكه و1 طن جبنة و400 كجم عجائن حلويات غير صالحة للاستخدام فى القليوبية.

ذكر بيان مديرية أمن القليوبية أن اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العقيد محمد عبد الهادى رئيس مباحث التموين بالقليوبية بالواقعة.

كانت البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالمديرية ومديرية تموين القليوبية مفادها قيام المدعو "عمر م.م" 56 صاحب ثلاجة والمدير المسئول عنها بتخزين اللحوم والدواجن والمشروبات "العصائر" غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وقد داهم ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى والإدارة الصحية بالقليوبية استهدفت الثلاجة حيث تم ضبط عدد 500ر22 طن هياكل وجزاء دواجن وعدد 220 لتر عصير فواكه فريش وعدد 1 طن أقراص جبنة جودة و400 كجم عجائن حلويات، وبتوقيع الكشف الطبى على المضبوطات، ورد تقرير الطب البيطرى والإدارة الصحية يفيد بأن أجزاء الدواجن والهياكل غير صالحة للاستهلاك الآدمى والحيوانى ومنتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التلف.

بسؤال مالك الثلاجة قرر بأن المضبوطات كانت خاصة بأحد العملاء وكان سيقوم بإعدامها، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11243 جنح قسم العبور لسنة 2015م.