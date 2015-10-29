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الأمن العام يضبط 39 قطعة سلاح و41 هاربا من السجن و4 تشكيلات عصابية

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الأمن العام يضبط 39 قطعة سلاح و41 هاربا من السجن و4 تشكيلات عصابية الأمن العام يضبط 39 قطعة سلاح و41 هاربا من السجن و4 تشكيلات عصابية
وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 39 قطعة سلاح نارى، و154 قطعة سلاح أبيض، وضبط 176 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، ومتهم لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و41 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 12751 حكما قضائيا متنوعا وإعادة 21 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 431 دراجة بخارية مخالفة.

تأتى هذه الحملات بإشراف اللواء محمد كمال الدالى رئيس قطاع الأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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مصر 365