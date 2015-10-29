مصرع 2 وإصابة 3 إثر انقلاب سيارتين جنوب بورسعيد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون صباح اليوم إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على مفارق مدخل بحر البقر جنوب بورسعيد وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بلاغا من طوارئ مستشفى بورسعيد العام بمصرع مواطنين فى حادث تصادم بمفارق بحر البقر جنوب بورسعيد وإصابة 3 آخرين.
وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثتين للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه للتصريح بدفنهما.