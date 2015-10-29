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مصرع 2 وإصابة 3 إثر انقلاب سيارتين جنوب بورسعيد

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مصرع 2 وإصابة 3 إثر انقلاب سيارتين جنوب بورسعيد مصرع 2 وإصابة 3 إثر انقلاب سيارتين جنوب بورسعيد
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون صباح اليوم إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على مفارق مدخل بحر البقر جنوب بورسعيد وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بلاغا من طوارئ مستشفى بورسعيد العام بمصرع مواطنين فى حادث تصادم بمفارق بحر البقر جنوب بورسعيد وإصابة 3 آخرين.

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثتين للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه للتصريح بدفنهما.

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مصر 365