شرطة التموين تضبط 4 أطنان لحوم فاسدة.. و100 ألف لتر سولار مدعم

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 359 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها العديد من قضايا الإتجار غير المشروع واستغلال المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز.

وأسفرت الحملات عن ضبط 100885 لتر سولار مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء، و167 أسطوانة بوتاجاز، كما تم ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة.

وتأتى هذه الحملات بقيادة اللواء محمود العشيرى، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية.