أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المرور تضبط 50 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

Google+ Print
المرور تضبط 50 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية المرور تضبط 50 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، من ضبط 50442 مخالفة مرورية متنوعة، و2900 دراجة بخارية مخالفة، وحجز 1049 سيارة ودراجة بخارية مخالفة.. ورفع 3501 سيارة ودراجة بخارية متروكة بالشوارع والميادين.

تأتى هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365