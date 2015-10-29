المرور تضبط 50 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، من ضبط 50442 مخالفة مرورية متنوعة، و2900 دراجة بخارية مخالفة، وحجز 1049 سيارة ودراجة بخارية مخالفة.. ورفع 3501 سيارة ودراجة بخارية متروكة بالشوارع والميادين.

تأتى هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى .

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