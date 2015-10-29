حبس مدرس 15 يوماَ لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية بروض الفرج

قرر المستشار شادى سيف، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار محمد عادل، رئيس النيابة، حبس مدرس جيولوجيا 15 يوماَ، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية وكاميرات وموبايلات تقدر بـ100 ألف جنيه ومبلغ مالى 50 ألف جنيه من سيدتين بروض الفرج.

وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جرائم "السرقة، حيازة سلاح أبيض، مقاومة السلطات"،

>وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، فى القضية المقيدة برقم 8201 لسنة 2015 جنح روض الفرج، أن المتهم يدعى "مجدى.م.أ"، مدرس جيولوجيا، يمارس مهنة أخرى مخالفة للقانون تتمثل فى إعطاء الطلبة والطلبات دروس بمبالغ مالية فى مراكز تعرف بـ"مراكز الدروس الخصوصية"، وأثناء عمله تعرف المتهم على سيدتين وهما"فادية.ع.ع"، و"أميرة.ص.ز" تمتلكان مقهى بأحد المراكز، حيث كان يلجأ إليهن فى حال مروره بأى ضائقه مالية .

وأضافت التحقيقات أن المتهم تغيب عن عمله فى السنتر التعليمى فترة زمنية ليست بالقصيرة، نتيجة تعرضه لضائقه مالية، بالإضافة إلى صدور حكم ضده بالحبس 3 سنوات لإصداره شيك بدون رصيد، فقام بمراقبة منزل السيدتين ورسم خطة لاقتحامه وسرقة ما به من أموال ومشغولات ذهبية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن مدرس الجيولوجيا تمكن من اقتحام المنزل وسرقته فى وقت متأخر قبل وصول السيدتين الى منزلهما بمنطقة روض الفرج، حيث تضمنت قائمة المسروقات "3 غوايش، 4 سلاسل ذهبية، 2 خاتم، وخلخال، و7 دلايات، لاب توب، 2 كاميرا حديثة، 4 هواتف محمولة".

يشار إلى أن قوة من مباحث قسم شرطة روض الفرج وعلى رأسها أحمد سمير، معاون القسم، تمكن من القبض على المتهم بعد محاولته الهرب.