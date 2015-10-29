ضبط 3.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع غير مرخص فى العبور

أكد اللواء محمود العشيرى، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين ، أن هناك حملات تموينية مستمرة لملاحقة اللحوم المصنعة التى تضر بصحة المواطنين، وتجفيف منابعها، بمداهمة المصانع المنتجة لها والتى لا تحمل تراخيص.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حملة أمنية داهمت مصنعا للسلع الغذائية بمنطقة العبور، بعدما وردت معلومات تفيد تجميع صاحب المصنع لكميات كبيرة من السلع الغذائية "مصنعات اللحوم ـ مصنعات الدواجن" غير صالحة للاستخدام الآدمى تمهيداً لطرحها فى الأسواق وبيعها للمواطنين، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وأوضح مدير شرطة التموين أنه تم إيفاد حملة أمنية شارك فيها ضباط الادارة العامة لمباحث التموين ولجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، وتمت مداهمة المصنع وضبط صاحبه، وعثر بداخله على 3.515 طن سلع غذائية "فليه دواجن، دوبريهات لحوم، كفتة لحوم، جلود، دواجن، دهون حيوانية، أجنحة دواجن"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 1.875 طن "بقسماط مطحون" غير صالح للاستهلاك الآدمى.