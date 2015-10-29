بالأرقام: هذا هو أجر التركيين أمير والسلطانة نوربانو في مسلسلهما الجديد

عمان_سميرة حسنين

بات بحكم شبه المؤكد ظهور الممثل التركي شاتاي أولوسوي الشهير بأمير في مسلسل "فريحة"، والممثلة ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو معاً درامياً لأول مرة، في مسلسل إنتاج شركة القمر التركية للإنتاج الفني لمالكها المنتج الشاب كريم شاتاي.

وقد وافق شاتاي أولوسوي على دور البطولة في المسلسل، لكن ميرفي ما زالت في مرحلة التفاوض مع الشركة ولم توقع بعد.

وإن وافقت على العقد سيكون أجرها عن الحلقة الواحدة أسبوعياً 20 ألف ليرة تركية ما يوازي سبعة آلاف دولار أمريكي، وسيتقاضى شاتاي أولوسوي 45 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة ما يساوي 16 ألف دولار أمريكي.

وإن لم يواجه الثنائي أي مشاكل فإنّ مسلسلهما سينطلق عرضه في مطلع 2016 على شاشة قناة "ستار" التركية.

وكان آخر ظهور لشاتاي أولوسوي في شهر حزيران الماضي في الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسله الرومانسي الناجح "مد وجزر" الذي شاركته بطولته ساريناي ساريكايا.

وآخر ظهور لميرفي بولوغور كان في الموسم الرابع من "(حريم السلطان".