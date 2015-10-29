رئيس "كهرباء الإسكندرية": صيانة شبكة تشغيل الترام تتبع هيئة النقل العام

أكد المهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة الكهرباء بالإسكندرية، أن شبكة التشغيل الخاصة بـ"ترام" الإسكندرية تتبع هيئة النقل العام من حيث التركيب والصيانة، وأن الشركة مسئولة عن التحصيل فقط.

وقال عكاشة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إنه توجه إلى النيابة للاستماع إلى أقواله، فى واقعة وفاة 3 أشخاص صعقًا بالكهرباء، بعد سقوط كابل على مياه الأمطار المتراكمة، وأكد فى أقواله أن شركة الكهرباء ليس لها علاقة بصيانة تلك الشبكة، وأن الشركة تحصّل قيمة الكهرباء المستهلكة من هيئة النقل العام، كأى مستخدم آخر.

وكان المستشار عمر سليم رئيس نيابة شرق الإسكندرية أجرى تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع 3 أشخاص، بسبب الأمطار والصعق الكهربائى بموجة الطقس السيئ التى شهدتها محافظة الإسكندرية الأحد الماضى.

وأمر المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، استدعاء رؤساء شركة الصرف الصحى والكهرباء والهيئة العامة لنقل الركاب ورؤساء الأحياء، للتحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم فى التحقيقات الموسعة التى تجريها نيابة شرق الإسكندرية، واستمعت النيابة لأقوال رؤساء أحياء وسط والمنتزه ثان والجمرك بسبب وقوع حالات الوفاة فى نطاق تلك الأحياء.