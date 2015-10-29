أعلن نصرالله محمد، رئيس مركز ومدينة "نخل" بشمال سيناء، تنفيذ 75% من أعمال إنشاءات مبنى مستشفى نخل الجديد بوسط سيناء، لافتا إلى أن المستشفى مقرر افتتاحه خلال احتفالات المحافظة بذكرى تحرير سيناء فى أبريل القادم.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المستشفى يعد أكبر مستشفى فى منطقة وسط سيناء وجارى التجهيز والإعداد له ليخدم القرى والمدن بالمنطقة والمسافرين على الطريق الدولى "نويبع ـ نخل ـ السويس ـ العريش"، فضلاً عن خدمة الحجاج والمعتمرين والسائحين.

وأوضح "محمد" أن المبنى مقام بموقع متميز بمساحة 100×160 مترا على 3 أدوار إضافة إلى بدروم المستشفى، على طرف المدينة فى منطقة تشهد طفرة تعمير ويشمل 3 غرف عناية مركزة، وسعة استيعابية لعدد 52 سريرا، و3 غرف عمليات، ومن المقرر له توفير 10 تخصصات طبية رئيسية.

وقال إن للمستشفى 3 مداخل وهى مدخل رئيسى يصل بالطريق الدولى، ومدخلان بطريقى الحسنة والسويس، مضيفاً أنه جارى دراسة اقتراح لإنشاء ملحق مدرسة تمريض به لخدمة المنطقة بتوفير أطقم ممرضين فى المستشفى والوحدات الصحية من أبناء المنطقة لحاجتها لذلك فضلا عن توفير فرص عمل للشباب من الأهالى أبناء المكان.

وأوضح أن مجلس المدينة انتهى من أعمال رصف الطرق الموصلة للمبنى وجارى تشجيرها وتجميلها، فضلاً عن توصيل شبكات المياه إلى جانب الخدمات اللازمة الأخرى بالتعاون مع المديريات ذات الاختصاص.