الأزمة السورية واللاجئين على أجندة ميركل في الصين

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج عقب محادثات مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول إنه يجب إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا.

وأضاف تشيانج أن الصين لديها قلق جدي بشأن أزمة اللاجئين في ألمانيا وأوروبا لكنها تعتقد أن أوروبا لديها القدرة على التغلب على هذا التحدي.

وعبرت الصين مرارا عن معارضتها لاستخدام القوة لحل الأزمة في سوريا، ودعت إلى حل سياسي كسبيل وحيد للخروج من المأزق.

و تستمر زيارة ميركل الرسمية إلى الصين لمدة يومين تلبية لدعوة من لي كه تشيانغ، حيث يتوقع أن تركز على الملف الاقتصادي وغيره من الشؤون الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك بما في ذلك الأزمة السورية وقضية اللاجئين.

ومن المنتظر أن تلقي المستشارة الألمانية كلمة في لقاء موسع بحضور وفدي البلدين، كما ستلتقي كبير المشرعين الصينيين تشانغ ده جيانغ، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وتحضر مأدبة عشاء في قصر ضيافة الدولة دياويوتاي.

وزارت ميركل الصين 7 مرات منذ توليها منصب المستشارة الألمانية عام 2005. وبعد إكمال هذه الزيارة، ستصبح المستشارة الألمانية الأكثر زيارة للصين من بين القادة الغربيين الحاليين.