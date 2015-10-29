كيري: حل أزمة سوريا أشبه بـ«رسم طريق للخروج من الجحيم»

وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري محاولات حل الأزمة السورية بأنها أشبه بـ”رسم طريق للخروج من الجحيم.”

ووبحسب ما ذكرت شبكة “BBC” شدد كيري على أن إنهاء الحرب الدائرة في سوريا هو السبيل لدعم الحرب الدائرة ضد تنظيم “داعش”.

وسيجتمع كيري مع أكثر من عشرة من وزراء الخارجية في فيينا الجمعة بغية تحقيق تقدم من أجل تسوية للصراع.

ويشارك وزير خارجية إيران، حليف الرئيس السوري بشار الأسد، في هذه المحادثات.

وقال كيري قبيل سفره إلى فيينا: “التحدي الذي نواجهه في سوريا اليوم أشبه برسم طريق للخروج من الجحيم.”

وأضاف – في كلمة بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي أن تحقيق تقدم بشأن حل الأزمة السورية لن يكون سهلا، لكن “هذه أفضل فرصة لتحقيق انفتاح سياسي.”

وأكد على أن أفضل ما يمكن القيام به لدعم الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” هو “حل سياسي يهمش الأسد كي يتسنى الاتحاد بشكل أفضل في ضد التطرف.”

ومن المنتظر أن تجمع محادثات فيينا للمرة الأولى كافة الأطراف الدولية التي قد يكون لها دور في إنهاء الصراع.

ويشارك في المحادثات ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية ومصر ولبنان.

ومن المتوقع أن تركز النقاشات على دور الأسد في أي حل انتقالي للأزمة السورية.

لكن لا ترغب الولايات المتحدة وتركيا والسعودية ودول خليجية أخرى في أن يلعب الأسد دورا على المدى الطويل في مستقبل سوريا.