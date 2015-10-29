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في أغرب جريمة اغتصاب حتى الآن ،شاب في الثانوي يغتصب طفلة رضيعة حتى الموت، والمفاجأة أنه من عائلتها

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في أغرب جريمة اغتصاب حتى الآن ،شاب في الثانوي يغتصب طفلة رضيعة حتى الموت، والمفاجأة أنه من عائلتها في أغرب جريمة اغتصاب حتى الآن ،شاب في الثانوي يغتصب طفلة رضيعة حتى الموت، والمفاجأة أنه من عائلتها

جريمة تقشعر لها الأبدان ، في عملية أغتصاب طفلة لا تتحاوز العام والنصف حتى الموت

فلقد لقيت مصرعها طفلة تبلغ من عمرها سنة ونصف تسمى “رهف” ، نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ، بسبب تعرضها لعملية اغتصاب من عمها طالب في الثانوية.

وقد تلقى بلاغاً مدير أمن القليوبية اللواء “سعيد شلبى” ، من مستشفى بنها الجامعي ، بحضور طفلة تدعى “رهف” جثة هامدة ، وبفحصها تبين وجود اتساع كبير في فتحة الشرج لديها.

قامت المباحث الجنائية بالبحث والتحري عن أسباب وفاة الطفلة وبسؤال والدتها تدعى “رضوى” 22 عاماً ، قالت أن سبب الوفاة بسبب إصابتها بنزلة معوية ورئوية ، وأنها لم تتهم أحدًا بشيء ، فقامت المباحث بعمل تحريات سرية فقد تبين عدم صحة أقوال والدة الطفلة المتوفاة .

فقد توصلت المباحث الجنائية إلى مرتكب الحادث وهو عم الطفلة الصغير يدعى “طلعت” 16 عام ، طالب في الثانوية الصناعية ، أنه متسبب في حالة الاغتصاب التي أدت لوفاة الطفلة ، وقد تمكن ضباط المباحث بالقبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بكل شيء عن الجريمة ، وقال في اعترافاته عندما توجهت والدة الطفلة ، لشراء بعض الأشياء لبيتها ، في أثناء ذلك تعدى على الطفلة جنسيا مما أدى لوفاتها.

وقد تحرر محضر بذلك رقم 8196 إداري مركز بنها لسنة 2015م ، وجار العرض على النيابة العامة.

 

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