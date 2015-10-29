في أغرب جريمة اغتصاب حتى الآن ،شاب في الثانوي يغتصب طفلة رضيعة حتى الموت، والمفاجأة أنه من عائلتها

جريمة تقشعر لها الأبدان ، في عملية أغتصاب طفلة لا تتحاوز العام والنصف حتى الموت

فلقد لقيت مصرعها طفلة تبلغ من عمرها سنة ونصف تسمى “رهف” ، نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ، بسبب تعرضها لعملية اغتصاب من عمها طالب في الثانوية.

وقد تلقى بلاغاً مدير أمن القليوبية اللواء “سعيد شلبى” ، من مستشفى بنها الجامعي ، بحضور طفلة تدعى “رهف” جثة هامدة ، وبفحصها تبين وجود اتساع كبير في فتحة الشرج لديها.

قامت المباحث الجنائية بالبحث والتحري عن أسباب وفاة الطفلة وبسؤال والدتها تدعى “رضوى” 22 عاماً ، قالت أن سبب الوفاة بسبب إصابتها بنزلة معوية ورئوية ، وأنها لم تتهم أحدًا بشيء ، فقامت المباحث بعمل تحريات سرية فقد تبين عدم صحة أقوال والدة الطفلة المتوفاة .

فقد توصلت المباحث الجنائية إلى مرتكب الحادث وهو عم الطفلة الصغير يدعى “طلعت” 16 عام ، طالب في الثانوية الصناعية ، أنه متسبب في حالة الاغتصاب التي أدت لوفاة الطفلة ، وقد تمكن ضباط المباحث بالقبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بكل شيء عن الجريمة ، وقال في اعترافاته عندما توجهت والدة الطفلة ، لشراء بعض الأشياء لبيتها ، في أثناء ذلك تعدى على الطفلة جنسيا مما أدى لوفاتها.

وقد تحرر محضر بذلك رقم 8196 إداري مركز بنها لسنة 2015م ، وجار العرض على النيابة العامة.

شبكةعيونالإخبارية

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