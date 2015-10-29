بالفيديو..السيسى: على العالم اختيار الشراكة مع دول الجنوب لمواجهة التحديات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التحديات التى يواجها العالم أجمع تجعل من الشراكة الخيار الأمثل بين دول الجنوب، فالشراكة بين الزعيمين ونيهرو كانت خير مثل، فى تأسيس حركة عدم الانحياز.

وأضاف السيسى خلال كلمته بقمة الهند – إفريقيا اليوم الخميس، أنه كان هناك إدراك لأهمية البناء المشترك والدفع بالعلاقات الإفريقية الهندية من خلال محفل إفريقيا والهند الذى قدم نقلة نوعية للتعاون الاقتصادى.

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