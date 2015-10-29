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السيسى: قناة السويس الجديدة ستجعل مصر مركزًا دوليًا للتجارة والاستثمار

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السيسى: قناة السويس الجديدة ستجعل مصر مركزًا دوليًا للتجارة والاستثمار السيسى: قناة السويس الجديدة ستجعل مصر مركزًا دوليًا للتجارة والاستثمار
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قناة السويس الجديدة، ستجعل من مركزًا دوليًا للتجارة والاستثمار والخدمات، داعيًا الشركاء الأفارقة والهند إلى المساهمة فى تنفيذ المشروعات المقرر إقامتها فى محور قناة السويس الجديدة.

وأضاف "السيسى" فى كلمته أمام قمة "الهند - إفريقيا"، أن زيارته للهند ما هى إلا خطوة على مسيرة التعاون، وتابع "بما أن مصر بوابة إفريقا نحو الشرق، وفى ضوء ارتباط شعبها مع الشعب الهندى وامتداد للتعاون بينهم، نؤكد عزم مصرالاستمرار فى دفع الشراكة الهندية للأمام بما يحقق مصالح البلدين".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- بث مباشر لقمة منتدى "الهند – إفريقيا" بمشاركة الرئيس السيسى
>

- ننفرد بنشر صور الرئيس مع قادة العالم فى قمة "الهند - أفريقيا"
>

- الرئيس السيسى يلقى كلمة فى قمة "الهند-أفريقيا" اليوم
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