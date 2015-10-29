السيسى: قناة السويس الجديدة ستجعل مصر مركزًا دوليًا للتجارة والاستثمار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قناة السويس الجديدة، ستجعل من مصر مركزًا دوليًا للتجارة والاستثمار والخدمات، داعيًا الشركاء الأفارقة والهند إلى المساهمة فى تنفيذ المشروعات المقرر إقامتها فى محور قناة السويس الجديدة.

وأضاف "السيسى" فى كلمته أمام قمة "الهند - إفريقيا"، أن زيارته للهند ما هى إلا خطوة على مسيرة التعاون، وتابع "بما أن مصر بوابة إفريقا نحو الشرق، وفى ضوء ارتباط شعبها مع الشعب الهندى وامتداد للتعاون بينهم، نؤكد عزم مصرالاستمرار فى دفع الشراكة الهندية للأمام بما يحقق مصالح البلدين".

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