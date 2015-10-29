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السيسى: نثمن مساهمة الهند فى عمليات حفظ السلام الأممية بقارة إفريقيا

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السيسى: نثمن مساهمة الهند فى عمليات حفظ السلام الأممية بقارة إفريقيا السيسى: نثمن مساهمة الهند فى عمليات حفظ السلام الأممية بقارة إفريقيا
قال الرئيس عبد الفتاح السيىسى، إن تثمن مساهمة الهند فى عمليات حفظ السلام الأممية فى القارة، ودعم جهود الاتحاد الأفريقى لبنية السلم والأمن الإفريقى.

وتابع "السيسى" فى كلمته أمام القمة "الهند- إفريقيا": "أعرب عن بالغ تقدير بلادى للثقة التى أعطتها لنا الدول الإفريقية والآسيوية فى الجمعية العامة، وأسفرت عن اختيار مصر عضواً فى مجلس الأمن لعامى 2016 / 2017".

وأكد أن مصر من خلال عضويتها فى مجلس الأمن تريد أن تتوصل إلى حلول فعالة للقضايا الدولة والإقليمية، مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق مع الهند، فيما مواجهة الأخطار غير التقليدية، وفى مقدمتها الإرهاب والقرصنة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- بث مباشر لقمة منتدى "الهند – إفريقيا" بمشاركة الرئيس السيسى
>

- ننفرد بنشر صور الرئيس مع قادة العالم فى قمة "الهند - أفريقيا"
>

- الرئيس السيسى يلقى كلمة فى قمة "الهند-أفريقيا" اليوم
>

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