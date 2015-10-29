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فى استجابة لليوم السابع.. إطلاق اسم الشهيد السماك على مدرسة بالإسماعيلية

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فى استجابة لليوم السابع.. إطلاق اسم الشهيد السماك على مدرسة بالإسماعيلية فى استجابة لليوم السابع.. إطلاق اسم الشهيد السماك على مدرسة بالإسماعيلية
فى استجابة لما نشره موقع "اليوم السابع" تحت عنوان أسرة الشهيد محمد السماك تطالب بإطلاق اسمه على إحدى المنشآت بالإسماعيلية، وافق اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أمس خلال اجتماع الجهاز التنفيذى للمحافظة أنه تمت الموافقة على مطلب أسرة الشهيد محمد صالح السماك نقيب الشرطة الذى استشهد فى الأحداث الإرهابية فى سيناء بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة حى أول للتعليم الاساسى بنطاق حى أول، وذلك اعتباراً من بداية العام الدراسى القادم، مؤكدا أن هذا يعتبر أقل شىء يمكن أن نقدمه لأسرة الشهيد الراحل الذى ضحى بروحه فداء للوطن.

وكانت "اليوم السابع" قد نشرت مطالب أسرة الشهيد بإطلاق اسمه على أحد المنشآت بتاريخ 11 أكتوبر وقد وعد المحافظ بدراسة الموقف وإطلاق اسم الشهيد على احد المدارس، وفى أول اجتماع شهرى للمجلس التنفيذى للمحافظة والذى عقد أمس الأربعاء بمقر ديوان المحافظة الجديدة تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد محمد صالح السماك على مدرسة حى أول.

الشهيد السماك هو أحد أبناء الإسماعيلية، والذى استشهد أثناء هجوم إرهابى على قسم رابع العريش فى شهر يونيو 2015 .


>أسرة الشهيد محمد السماك تطالب بإطلاق اسمه على إحدى المنشآت بالإسماعيلية

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