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أسباب الصداع.. أهمها الأنيميا ونقص الحديد

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أسباب الصداع.. أهمها الأنيميا ونقص الحديد أسباب الصداع.. أهمها الأنيميا ونقص الحديد
الصداع أكثر الأعراض التى يشتكى منها أغلب الناس وغالبا تكون نتيجة بعض المشاكل المرضية مثل الأنيميا وأحيانا تكون بسبب الإجهاد البدنى والذهنى للأشخاص.

الصداع والأنيميا


>حول ذلك يقول الدكتور أحمد عبد اللاه أخصائى أمراض الباطنة، إن الصداع هو شعور الأشخاص بوجود آلام شديدة بمنطقة الرأس نتيجة أسباب وعوامل عديدة منها الإصابة بالأنيميا ونقص مستوى الحديد بالجسم وهى من العوامل التى تتسبب فى زيادة الشعور بالصداع .

الصداع والتغذية غير الصحية


>ويتابع أخصائى أمراض الباطنة قائلا " يساهم عدم حصول الأشخاص على التغذية الصحية وتناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون والأملاح فى زيادة فرص إصابتهم بالصداع نظرا لأنها تسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم وبالتالى حدوث صداع".

الصداع والغذاء الصحى


>وأضاف أخصائى أمراض الباطنة أنه يجب على الأشخاص الاهتمام بتناول الأغذية الصحية مثل الخضروات والفاكهة الغنية بالألياف الغذائية كذلك الغنية بالحديد مثل العسل الأسود والباذنجان والتفاح حتى يتجنبوا الشعور بالصداع .

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