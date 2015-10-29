أعراض التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية

أعراض الإصابة بالجيوب الأنفية

التهابات الجيوب أحد أكثر أمراض الأنف والأذن والحنجرة، التى تصيب الأشخاص بمختلف أعمارهم، نتيجة أسباب تتعلق بالوراثة أو نتيجة ضعف المناعة، فيصبح لدى الإنسان استعداد للإصابة بالبكتريا المسببة لالتهابات الجيوب الأنفية.>حول ذلك يقول دكتور فادى سمير لوقا، استشارى أمراض الجيوب الأنفية، يصاب الأشخاص بالتهاب الجيوب الأنفية نتيجة وجود بكتيريا تتسبب فى حدوث التهاب بالأنف، خاصة بالجيوب الأنفية.>ويستكمل د. فادى قائلا: تتسبب إصابة الأشخاص بالتهاب الجيوب الأنفية فى ظهور بعض الأعراض والعلامات التى تعطى مؤشرا للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية وأهمها:>1)رشح ونزول إفرازات من الأنف لفترة طويلة أكثر من 15 يوما.>2)شعور شديد بالصداع بمنطقة الأنف وما حولها لتشمل الجبهة والوجنتين.>3)صعوبة التنفس من الأنف.>4)الشعور بالدوخة والدوار.

ويتابع د. فادى قائلا: "فى حالة شعور الأشخاص بتلك الأعراض السابق ذكرها يجب ضرورة الذهاب للطبيب المختص للاطمئنان على حالته الصحية، وأنه لم يعانِ من التهاب بالجيوب الأنفية".

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