تعرفى على الحمل العنقودى وأنواعه

تجهل الكثير من النساء طبيعة الحمل العنقودى، حيث تقوم بتفسير أعراضه، كونها أعراض حمل عادية، نظرا لأن أغلب أعراضه تشبه أعراض الحمل فى الشهور الأولى. الحمل العنقودى

>حول ذلك يقول دكتور عمرو حسن، مدرس واستشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، إن الحمل الحويصلى أو الذى يطلق عليه الحمل العنقودى، حيث يكون شكل الرحم فى الحمل ممتلئا بحويصلات تشبه عناقيد العنب لذلك سمى بالحمل العنقودى. أنواع الحمل العنقودى

>ويستكمل د. عمرو قائلا: يتوقف تشخيص الحمل العنقودى بناء على تحديد نوعه، حيث ينقسم الحمل العنقودى إلى نوعين وهما: 1)الحمل العنقودى الكامل

>الحمل العنقودى الكامل وهو عبارة عن عدم وجود جنين برحم الحامل ذلك نتيجة حدوث خلل فى الكروموسومات بويضة الأم، أدت إلى إنتاج بويضة فارغة بدون جنين. 2)الحمل العنقودى الجزئى

>الحمل العنقودى الجزئى، حيث يحتوى الرحم على جنين غير كامل ومشوه مع وجود عدد من الحويصلات فى شكل عناقيد العنب نتيجة حدوث خلل فى جدار بويضة الأم أدى إلى حدوث حمل عنقودى وجزئى.

شبكةعيونالإخبارية

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