أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرفى على الحمل العنقودى وأنواعه

Google+ Print
تعرفى على الحمل العنقودى وأنواعه تعرفى على الحمل العنقودى وأنواعه
تجهل الكثير من النساء طبيعة الحمل العنقودى، حيث تقوم بتفسير أعراضه، كونها أعراض حمل عادية، نظرا لأن أغلب أعراضه تشبه أعراض الحمل فى الشهور الأولى.

الحمل العنقودى


>حول ذلك يقول دكتور عمرو حسن، مدرس واستشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، إن الحمل الحويصلى أو الذى يطلق عليه الحمل العنقودى، حيث يكون شكل الرحم فى الحمل ممتلئا بحويصلات تشبه عناقيد العنب لذلك سمى بالحمل العنقودى.

أنواع الحمل العنقودى


>ويستكمل د. عمرو قائلا: يتوقف تشخيص الحمل العنقودى بناء على تحديد نوعه، حيث ينقسم الحمل العنقودى إلى نوعين وهما:

1)الحمل العنقودى الكامل


>الحمل العنقودى الكامل وهو عبارة عن عدم وجود جنين برحم الحامل ذلك نتيجة حدوث خلل فى الكروموسومات بويضة الأم، أدت إلى إنتاج بويضة فارغة بدون جنين.

2)الحمل العنقودى الجزئى


>الحمل العنقودى الجزئى، حيث يحتوى الرحم على جنين غير كامل ومشوه مع وجود عدد من الحويصلات فى شكل عناقيد العنب نتيجة حدوث خلل فى جدار بويضة الأم أدى إلى حدوث حمل عنقودى وجزئى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365