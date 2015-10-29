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اللحوم المصنعة تعرض الفتيات لاضطراب الدورة الشهرية وسرطان المبيض

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اللحوم المصنعة تعرض الفتيات لاضطراب الدورة الشهرية وسرطان المبيض اللحوم المصنعة تعرض الفتيات لاضطراب الدورة الشهرية وسرطان المبيض
"البنات ألطف الكائنات"، و الاهتمام بصحة البنات من أهم واجبات الأسرة، وهذا الاهتمام يبدأ بنوعية الغذاء الذى تتناوله، ومدى تأثيره.

وبعد قرار منظمة الصحة العالمية باعتبار اللحوم المصنعة من أهم أسباب الإصابة بالسرطان، يجب التعرف على تأثير اللحوم المصنعة على البنات والسيدات.

فى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، إلى أن الإسراف فى تناول اللحوم المصنعة يعرض الفتيات للكثير من الأضرار على الصحة، وقد يجعلها أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبايض وضعف فى الخصوبة، مما يجعلها أحد الأسباب المؤدية لتأخر الحمل.

وأضاف استشارى النساء والتوليد، أن اللحوم المصنعة قد تكون من أهم الأسباب التى تؤدى لعدم الانتظام فى مواعيد وكمية الدورة الشهرية، وهذا ما يؤدى لتأخر الإنجاب.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة: يجب أن نعلم جميعا أن تناول اللحوم يمثل خطرًا على صحة الأطفال والحوامل لأنها قد تؤدى إلى تعرض الجنين إلى الإصابة بالتخلف العقلى أو الإجهاض المبكر.

ولذا ينصح استشارى النساء والتوليد د.وائل البنا، بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتين لأنها تساهم فى زيادة نشاط المبايض للسيدات والحيوانات المنوية للرجال، وتقلل من فرص الإصابة بالسرطان.
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