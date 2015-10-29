هبوط طائرة تركية إضطراريا بمطار القاهرة عقب وفاة راكب سويسري

هبطت طائرة ركاب تركية اضطراريا صباح اليوم الخميس، بمطار القاهرة الدولي بعد وفاة راكب سويسرى، وذلك خلال رحلتها من اسطنبول إلى نيروبي، وتم إنزال الجثمان بصحبة زوجة المتوفي واستأنفت الطائرة رحلتها بدونهما بعد توقفها لمدة ساعة.

وفي أثناء عبور رحلة الخطوط الجوية التركية رقم 571 الأجواء المصرية قادمة من إسطنبول في طريقها إلى نيروبى، فوجىء قائد الطائرة بوفاة الراكب السويسرى “إيرى فريا” (80 عاما)، فطلب من برج المراقبة السماح له بالهبوط .

وبعد السماح له بالهبوط وفور توقف الطائرة، تم إنزال الجثمان بصحبة زوجة المتوفي، وقام المقدم شريف بدر رئيس نوبتجية الشرطة بتقديم المساعدة، حيث تم نقل الجثمان إلى مستشفى هليوبوليس، واستأنفت الطائرة رحلتها التي على متنها 105 ركاب بعد توقفها بالقاهرة نحو ساعة .