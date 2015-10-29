خلطات مجربة للتخلّص من رائحة الأحذية الكريهة

يعاني كثيرون من مشكلة رائحة الأحذية الكريهة والمحرجة، بسبب تعرق القدمين الناتج في معظم الأحيان عن ارتداء الحذاء لفترة طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى نمو البكتيريا بشكل أسرع. ووفقاً لموقع "ديلي هيلث بوست" الأميركي المعني بالشؤون الصحيّة، فإنّه من الممكن التخلّص من روائح الأحذية الكريهة، خصوصاً تلك الرياضية، بمزيلات طبيعيّة، ومنها:

1. زيت شجرة الشاي: يعدّ زيت شجرة الشاي مطهراً فعّالاً يساعد على التخلّص من روائح الأحذية الكريهة عبر القضاء على البكتيريا المسبّبة للرائحة. ان أفضل طريقة لاستخدام الزيت المذكور تكون بسكب الزيت في الحذاء مرّة في الأسبوع، وتركه لمدّة ليلة كاملة في مكان جيد التهوية.

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2. الــ"بايكينج باودر": تعدّ الــ"بايكينج باودر" من المواد الطبيعيّة المستخدمة في نزع الروائح الكريهة، إذ تستخدم بكثرة من قبل الأطباء لتحييد الروائح الكريهة للنفايات الطبية. لإزالة الرائحة الكريهة من الأحذية الرياضية، ينصح برشّ الحذاء من الداخل بهذا المسحوق، ومن ثم هزه قليلاً لينتشر داخل الحذاء بشكل كامل. يترك المسحوق ليلة كاملة، من ثمّ يُزال في اليوم التالي. تستخدم هذه الطريقة مرّة في الأسبوع.

3. مزيج الميرامية والخزامى: يساعد وضع مزيج من الميرامية والخزامى (اللافندر) على التخلّص من الروائح الكريهة للأحذية الرياضيّة. للحصول على نتيجة إيجابية، ينصح بوضع المزيج داخل الحذاء الرياضي، مباشرةً بعد الفراغ من ممارسة الرياضة. من الأفضل وضع الحذاء في مكان مشمس وجيّد التهوية، ما يساعد على تهوية الحذاء وتجفيفه، بينما تمنحه أعشاب الميرامية والخزامى رائحة طيّبة.

4. الحمضيات: تعدّ قشور الليمون الحامض والبرتقال وغيرهما من صنوف الحمضيات من المواد الطبيعية المستخدمة للتخلص من الروائح الكريهة للأحذية. لذا، من الأفضل عدم رمي قشور الحمضيات، بل وضعها داخل الحذاء طيلة الليل للتخلص من رائحته الكريهة.