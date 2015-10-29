الرئيس الإيرانى الأسبق: طهران فكرت فى السلاح النووى خلال حرب العراق

أخبار إيران ..

>نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الايرانية عن الرئيس الأسبق أكبر هاشمى رفسنجانى قوله إن إيران فكرت فى السعى لإمتلاك القدرة على الردع النووى حين بدأت برنامجها النووى فى الثمانينات خلال الحرب مع العراق التى استمرت ثمانية أعوام.

وتطبق إيران الآن اتفاقا أبرمته مع القوى العالمية يحد من برنامجها النووى لتهدئة مخاوف الغرب من أنها تسعى لامتلاك قنبلة ذرية، وطوال المفاوضات أصرت إيران على أن برنامجها كان دوما للأغراض السلمية.

وفى مقابلة مع مجلة (نيوكليار هوب) الإيرانية هذا الاسبوع لمح رفسنجانى إلى ان المسؤولين فكروا فى قدرات الردع مع بدء البرنامج النووى لكنه أصر على أن هذا لم يتحقق قط ، ونقلت الوكالة عن رفسنجانى قوله "حين بدأنا كنا فى حرب وفكرنا فى هذه الامكانية استعدادا لليوم الذى قد يستخدم فيه عدونا السلاح النووي. هذا كان مجرد تفكير. لكنه لم يتحقق قط."

وخاضت إيران حربا مدمرة ضد العراق فى الثمانينات. وكان صدام حسين وقتها يملك برنامجا نوويا خلال الحرب. ولم يطور صدام قط سلاحا نوويا لكنه استخدم الاسلحة الكيماوية خلال الحرب، وقال رفسنجانى الذى كان رئيسا للبرلمان وقت الحرب ثم تولى رئاسة البلاد بعد ذلك "ميثاقنا الأساسى كان دوما تطبيقا نوويا سلميا لكن لم يغب عن ذهننا قط أنه اذا جاء اليوم وأصبحنا مهددين وهذا كان لا سبيل لتجنبه يجب أن تكون لدينا القدرة على السير فى الطريق الآخر."

وصرح بأنه سافر إلى باكستان فى محاولة للقاء عبد القدير خان أبى البرنامج النووى الباكستانى الذى ساعد فيما بعد كوريا الشمالية على تطوير قنبلة لكنه لم يتمكن من مقابلته، وكان خان محور أكبر فضيحة للانتشار النووى فى العالم عام 2004 حين أقر بأنه باع أسرارا نووية لايران وكوريا الشمالية وليبيا

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