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رجب أردوغان : سنضرب أى كيانات إرهابية تتشكل فى شمال سوريا

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رجب أردوغان : سنضرب أى كيانات إرهابية تتشكل فى شمال سوريا رجب أردوغان : سنضرب أى كيانات إرهابية تتشكل فى شمال سوريا

>شدد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على عزم بلاده ضرب أى كيانات إرهابية قد تتشكل فى الشمال السورى ، فى إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطى ، مضيفا :"لا نريد تكرار نموذج شمال العراق فى الشمال السوري".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" اليوم الخميس عن أردوغان القول فى لقاء تليفزيونى :"تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطى يقوم بتطهير عرقى على الملأ فى تل أبيض ثم يقوم بإعلان المنطقة على أنها كانتوناً تابعا له ، وفى الخطوة التالية يوطن 200 من الإرهابيين هناك ، فى حين أن سكان المنطقة من العرب والتركمان ، كما أن داعش انسحبت من المنطقة ، لذلك علينا اتخاذ ما يلزم حال استمر التنظيم فى ممارساته هذه".

وكان الحزب أعلن قبل أيام منطقة تل أبيض منطقة إدارة ذاتية، وداخليا ، أكد أردوغان العزم "على مكافحة التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها داخل تركيا ، بما فى ذلك تنظيمى داعش وحزب العمال الكردستانى ، وغيرهما من التنظيمات اليسارية الأخرى".

ونفى بشدة أن تكون مكافحة الإرهاب التى تقوم بها ترجع لأسباب دعائية قبيل الانتخابات.
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