بالصور.. مياه الأمطار تغرق شوارع دمياط والأجهزة المحلية ترفع درجة الاستعداد القصوى

تعرضت مدن محافظة دمياط لموجة عنيفة من الأمطار مصحوبة بأصوات رعدية وبرق وتقلبات جوية طوال ليلة أمس حتى الساعات الأولى من الصباح، حيث استمر سقوط الأمطار لساعات طويلة متواصلة، الأمر الىي أدى إلى غرق معظم الشوارع وأغلقت عدة شوارع أمام السيارات والمارة بسب تركم مياه الأمطار.

كما تعطلت عدة محال تجارية وارتفعت معدلات الغياب بجميع المدارس، وكذلك ارتفاع معدلات الغياب بمعظم المصالح الحكومية بسبب صعوبة وصول الموظفين إلى محال عملهم، كما تأثرت حركة الصيد بأسطول الصيد بعزبة البرج، وكذلك تأثرت حركة الصيد داخل بحيرة المنزلة .

وعقب تلقى شرطة النجدة لبلاغات المواطنين، أمر اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط بالدفع بسيارات وبمعدات قوات الحماية المدنية لدعم الأجهزة التنفيذية لسرعة شفط المياه المتراكمة نتيجة هطول الأمطار حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة، حيث تم رفع كميات كبيرة من المياه بالشوارع وتم رفع المياه من شركة بيع المصنوعات بعدما أغرقتها مياه الأمطار.

كما قامت سيارات الشفط التابعة للوحدات المحلية برفع المياه من الشوارع لفتح الشوارع التى تم إغلاقها بسبب مياه الأمطار. يأتى ذلك فى الوقت الذى رفعت فيه أجهزة المحافظة درجة الاستعداد القصوى لرفع أثار الأمطار بالشوارع وشفط المياه من الشوارع وإعادة فتحها مرة أخرى.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط يرافقة اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط قد قاما فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالتواجد فى الشوارع ودفع كافة معدات الوحدات المحلية والحماية المدنية لرفع مياه الأمطار وإعادة فتح الشوارع.

ومن ناحية أخرى كلف محافظ دمياط كافة رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد بالشوارع ومواجهة المشاكل على الطبيعة والعمل عل رفع مياه الأمطار وإعادة فتح الشوارع وتسليل البالوعات أولا بأول .



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