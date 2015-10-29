أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

شاهد بالفيديو (فتاة مصر الجديدة) تفضح ريهام سعيد وبرنامجها وتكشف تفاصيل خطيرة

Google+ Print
شاهد بالفيديو (فتاة مصر الجديدة) تفضح ريهام سعيد وبرنامجها وتكشف تفاصيل خطيرة شاهد بالفيديو (فتاة مصر الجديدة) تفضح ريهام سعيد وبرنامجها وتكشف تفاصيل خطيرة

الكثير من المتابعين لبرنامج (صبايا الخير) والذى تقدمه الإعلامية (ريهام سعيد) على قناة النهار الفضائية، قاموا بتوجية إنتقاد حاد ولازع لريهام سعيد بعد أن إنتهكت خصوصيات هذة الفتاة المعروفة إعلاميا (بفتاة الجديدة) والتى تم التحرش بها داخل إحدى المولات الشهيرة بمصر الجديدة، حيث قامت ريهام سعيد بعرض الكثير من الصور الفاضحة لها ومقطع خاص بواقعة التحرش بها.

وفى أول رد فعل وتعليق لها خلال لقائها مع الإعلامى (سيد على) فى برنامج حضرة المواطن الذى يذاع على قناة العاصمة، كشفت (سميه) الكثير من التفاصيل عن هذة الواقعة وكيفية تعامل ريهام سعيد معها.

حيث قالت (أن ريهام سعيد تقربت منى واتصلت بى وأوهمتنى أنها تريد مساعدتى للوصول إلى الشخص الذى قام بالتحرش بى ، ثم أخذت منى 600 صورة شخصية خاصة بى من على الموبايل.

وقالت الفتاة أثناء تصويرى مع ريهام سعيد فؤجئت بهجوم ريهام سعيد على، فقمت بالإنسحاب من البرنامج ولكنهم هددونى إن لم أكمل البرنامج سوف ينشرون صورا فاضحة لى، وقالت سمية إن أحد أفراد البرنامج قد أخذ موبايلى قبل التصوير بحجة أنه سوف يشحنه لى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم