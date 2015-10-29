شاهد بالفيديو (فتاة مصر الجديدة) تفضح ريهام سعيد وبرنامجها وتكشف تفاصيل خطيرة

الكثير من المتابعين لبرنامج (صبايا الخير) والذى تقدمه الإعلامية (ريهام سعيد) على قناة النهار الفضائية، قاموا بتوجية إنتقاد حاد ولازع لريهام سعيد بعد أن إنتهكت خصوصيات هذة الفتاة المعروفة إعلاميا (بفتاة مصر الجديدة) والتى تم التحرش بها داخل إحدى المولات الشهيرة بمصر الجديدة، حيث قامت ريهام سعيد بعرض الكثير من الصور الفاضحة لها ومقطع فيديو خاص بواقعة التحرش بها.

وفى أول رد فعل وتعليق لها خلال لقائها مع الإعلامى (سيد على) فى برنامج حضرة المواطن الذى يذاع على قناة العاصمة، كشفت (سميه) الكثير من التفاصيل عن هذة الواقعة وكيفية تعامل ريهام سعيد معها.

حيث قالت (أن ريهام سعيد تقربت منى واتصلت بى وأوهمتنى أنها تريد مساعدتى للوصول إلى الشخص الذى قام بالتحرش بى ، ثم أخذت منى 600 صورة شخصية خاصة بى من على الموبايل.

وقالت الفتاة أثناء تصويرى مع ريهام سعيد فؤجئت بهجوم ريهام سعيد على، فقمت بالإنسحاب من البرنامج ولكنهم هددونى إن لم أكمل البرنامج سوف ينشرون صورا فاضحة لى، وقالت سمية إن أحد أفراد البرنامج قد أخذ موبايلى قبل التصوير بحجة أنه سوف يشحنه لى.

شبكةعيونالإخبارية

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