نائب جهينة بعد فوزه: سأسعى للخروج بالصعيد من أزمات البطالة والصرف الصحى

أعلن خالد أبو زهاد الفائز بمقعد دائرة جهينة عن محافظة سوهاج، أنه سيسعى خلال مدة الدورة البرلمانية لخروج الصعيد من الأزمات التى كان يعانى منها خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا "ثقة الرجال لا يقدرها إلا الرجال.. وسأكون عن حسن ظن أهالى دائرتى".

وأضاف أبو زهاد، فى تصريحات صحفية عقب فوزه بمقعد البرلمان، أن محافظة سوهاج من المحافظات الفقيرة والطاردة للسكان بسبب الإهمال وتجاهل المسؤلين لها فى الماضى، موضحًا أنه سيسعى لمعالجة أزمة البطالة وتدهور المستشفيات وعدم توصيل الصرف الصحى للكثير من القرى.