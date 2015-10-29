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مدير أمن الوادى الجديد يتدخل لفض تجمهر أنصار مرشح خاسر بالخارجة

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مدير أمن الوادى الجديد يتدخل لفض تجمهر أنصار مرشح خاسر بالخارجة مدير أمن الوادى الجديد يتدخل لفض تجمهر أنصار مرشح خاسر بالخارجة
نجح اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد فى فض تجمهر أنصار المرشح احمد العقاطى المرشح المستقل الذى خسر فى جولة الإعادة أمام مرشح حزب المصريين الأحرار داود سليمان قنديل حيث قام مدير الامن بالتدخل بنفسه لوقف انتهاكات انصار المرشح المتجمهرين امام مقر اللجنة العامة للانتخابات بالخارجة واصدر توجيهاته لقوات الامن بضبط النفس .

وكان انصار المرشح احمد العقاطى قد قاموا بالتظاهر امام اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة اعتراضا على خسارة مرشحهم واتهموا اللجنة بالتزوير وقاموا بقطع الطريق العام امام مدرعات الجيش واوقفوا اتوبيس النقل العام ومنعوا تحركه وعلى الفور تدخلت قوات الامن وفرضت كردونا امنيا على المتظاهرين لمنع تقدمهم الى الشوارع المحيطة حتى نجح مدير الامن فى اقناع المتظاهرين بفض تجمهرهم.
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مصر 365