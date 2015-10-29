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السبت.. فصل الكهرباء عن بعض قرى المحلة 3 ساعات للصيانة الدورية

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السبت.. فصل الكهرباء عن بعض قرى المحلة 3 ساعات للصيانة الدورية السبت.. فصل الكهرباء عن بعض قرى المحلة 3 ساعات للصيانة الدورية
أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن إجراء الصيانة الدورية، لمحطة محولات كفر حجازى التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بعد غد السبت، من الساعة 8 صباحًا حتى 11 صباحًا، بهدف تحسين كفاءة وجودة التغذية، والعمل على استقرار التيار.

وأعلن بيان رسمى صادر عن العلاقات العامة بالشركة، أن المناطق التى سوف يتم الفصل عنها هى قرى: شبرا بابل، وكفر الشراقوة، وكفر فيالة، وعزبة راغب، وششتا، وكفر ششتا، وعزبة صلاح، وشنودة.

ووجهت شركة كهرباء جنوب الدلتا اعتذارا للمواطنين عن فصل التيار للتحسينات والصيانة، مطالبة الأهالى بالاستعداد خلال فترة الصيانة 3 ساعات.

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