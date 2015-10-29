بالصور.. شجر الأوقاف يهدد حياة أهالى قرية "قليب ابيار" بكفر الزيات

تكررت شكوى المواطنين من أهالى قرية "قليب ابيار" التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية من شجر "الكافور" المعمر التابع لإدارة الأوقاف، والمزروع فى وسط القرية والذى يهدد بالسقوط على المنازل والمواطنين وأسلاك الكهرباء.

ويقول شعبان محمد، أحد ساكنى العقارات المجاورة للأشجار، أن القرية بها "شجرتين كافور" معمرتين عمرهما أكثر من 70 سنة وتابعتين لإدارة الأوقاف، ولا يستطيع أحد الاقتراب منهما باعتبارهما وقف عام، وأن الشجرتين سقطت فروعهما بشكل مباغت بعد تعرضهما للسوس بسبب الرياح والأمطار وسقط فرع شجرة على أسلاك الكهرباء وتسبب فى كسر ماسورة المياه وتشققات فى جدار المنزل المجاور.

وأضاف فرج عموش إمام مسجد سيدى عبد السلام القليبى صاحب الوقف الموجود، أن الأهالى يعانون من وجود الأشجار، التى غطت أسطح المنازل المجاورة، كما أن هناك خط الضغط العالى ومحول الكهرباء الرئيسى بجوار الشجرة وفروعها، التى أصبحت مهددة بالسقوط بغتة مما يهدد حياة المواطنين.

ويقول أيمن خليل من أهالى القرية، أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للأوقاف ولكن الروتين هو السائد، موضحا، أن الأشجار تحولت لمصدر قلق دائم للأهالى، وخاصة أن بجورها كتاب القرية ويتردد عليه مئات الأطفال يوميا ويلهون تحت فروعها المتوقع سقوطها فى أى وقت.

وطالب الأهالى من إدارة أوقاف كفر الزيات، ومديرية أوقاف الغربية بالتدخل الفورى، وقطع الأشجار ونقلها بمعرفتهم الخاصة وإنقاذ حياة مئات المواطنين من الموت تحت فروعها أو صعقا بالكهرباء.



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