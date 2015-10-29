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تجهيز 98 مركزا ببورسعيد تمهيدا لخوض المرحلة الثانية من الانتخابات

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تجهيز 98 مركزا ببورسعيد تمهيدا لخوض المرحلة الثانية من الانتخابات تجهيز 98 مركزا ببورسعيد تمهيدا لخوض المرحلة الثانية من الانتخابات
قال اللواء مجدى نصر الدين أمين، محافظ بورسعيد إنه تم تجهيز 98 مركزًا انتخابيا تمهيدا لخوض المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية يومى 22 و23 نوفمبر من بينهم 94 مدرسة بمديرية التربية والتعليم واثنين بمركز شباب بورفؤاد أول، ونادى بورسعيد الرياضى، وآخرين بمعهدى القابوطى، والشيخ عابد، بدائرتى المناخ والضواحى.

وأشار المحافظ فى تصريحاتٍ له إلى الاستعدادات المكثفة لإجراء العملية الانتخابية من خلال تقديم كل الخدمات اللوجستية للناخبين لتوفير سبل الراحة وخاصة لكبار السن والمرضى بالإضافة لتخصيص سيارات لنقل المواطنين بالمجان للراغبين بإدلاء أصواتهم لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المحافظ تخصيص كراسى متحركة للمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة لنقلهم داخل اللجان التى خصصت لهم بالدور الأرضى مراعاة لظروفهم المرضية ناهيك عن نقل المرضى بسيارات إسعاف حتى اللجان الانتخابية.

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مصر 365