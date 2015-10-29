تجدد سقوط الأمطار بشمال سيناء وسط فرحة الأهالى

تجدد فجر اليوم الخميس، سقوط الأمطار على مختلف أنحاء محافظة شمال سيناء وسط فرحة الأهالى واستعداداتهم لبدء موسم الزراعة الشتوية.

وشهدت مناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء، هطول أمطار تجمعت على إثرها برك مياه فى الشوارع، وتجمعات مائية على الطرق ومجارى الوديان وحواف الجبال وصاحب سقوط المطر هبوب رياح وأصوات رعد وومضات برق شديدة من نوعها.

وأكد مصدر بغرفة عمليات محافظة شمال سيناء، أنه لم يتم تلقى شكاوى بوقوع حوادث نتيجة تجدد موجة سقوط الأمطار.

بدورهم بدأ المزارعون فى شمال سيناء استعداداتهم لزراعة القمح والشعير هذا العام، وقال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة، إنه تم طلب 20 جرارًا زراعيًا من وزارة الزراعة لمساعدة الأهالى فى عمليات الحرث وجارِ توفير التقاوى.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وجه المسئولين بمجالس المدن بسرعة الانتهاء من حصر المساحات الزراعية وتحديد احتياجاتها من التقاوى والمعدات الزراعية.

وأعلن المهندس محمد فهمى البيك رئيس مدينة العريش، الانتهاء من إزالة الاشغالات بمجرى وادى العريش المار بوسط المدينة تحسبًا لمرور السيول.