أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تجدد سقوط الأمطار بشمال سيناء وسط فرحة الأهالى

Google+ Print
تجدد سقوط الأمطار بشمال سيناء وسط فرحة الأهالى تجدد سقوط الأمطار بشمال سيناء وسط فرحة الأهالى
تجدد فجر اليوم الخميس، سقوط الأمطار على مختلف أنحاء محافظة شمال سيناء وسط فرحة الأهالى واستعداداتهم لبدء موسم الزراعة الشتوية.

وشهدت مناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء، هطول أمطار تجمعت على إثرها برك مياه فى الشوارع، وتجمعات مائية على الطرق ومجارى الوديان وحواف الجبال وصاحب سقوط المطر هبوب رياح وأصوات رعد وومضات برق شديدة من نوعها.

وأكد مصدر بغرفة عمليات محافظة شمال سيناء، أنه لم يتم تلقى شكاوى بوقوع نتيجة تجدد موجة سقوط الأمطار.

بدورهم بدأ المزارعون فى شمال سيناء استعداداتهم لزراعة القمح والشعير هذا العام، وقال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة، إنه تم طلب 20 جرارًا زراعيًا من وزارة الزراعة لمساعدة الأهالى فى عمليات الحرث وجارِ توفير التقاوى.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وجه المسئولين بمجالس المدن بسرعة الانتهاء من حصر المساحات الزراعية وتحديد احتياجاتها من التقاوى والمعدات الزراعية.

وأعلن المهندس محمد فهمى البيك رئيس مدينة العريش، الانتهاء من إزالة الاشغالات بمجرى وادى العريش المار بوسط المدينة تحسبًا لمرور السيول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟