بالصور.. جمع توقيعات لاستبعاد مديرة مدرسة التجارة بنات بالمحلة

جمع عدد من العاملين بمدرسة التجارة الثانوية بنات بإدارة شرق المحلة، 115 توقيعا من المدرسين والعاملين بالمدرسة، للمطالبة باستبعاد مديرة المدرسة "نجوى ع ع" المنقولة من مدرسة سامول الثانوية التجارية بعد حصولها على جزاء 15 يوما لعدم تعاونها مع العاملين بالمدرسة وتجاهلها مطالب المدرسين والإداريين، حسب ما جاء فى مذكرة العاملين.

وقام العاملون بعرض التوقيعات على سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، والذى قام بالاتصال بوكيل وزارة التربية والتعليم لبحث حل للأزمة.

وقام العاملون بالمدرسة بالتوجه لوكيلة الوزارة لتقديم المذكرة وعقدوا اجتماعا مع محمد الشامى مدير إدارة التعليم الفنى الذى وعد بنقل المديرة لتجنب المشاكل بالمدرسة وعودة الاستقرار إليها كما وعد بنقل الطالبات كفترة مسائية مع مدرسة أسماء التجارية بنات الملحقة على مدارس التجارة والخدمات، كما طالبوا بإحالة مدير إدارة شرق المحلة التعليمية للتحقيق لتقاعسه عن حل الأزمة.

كان العاملون بمدرسة التجارة بنات قد صدر قرار بنقلهم إلى المعهد الأزهرى بعد صدور قرار إزالة للمدرسة منذ 3 سنوات وتجاهل هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء المدرسة حيث كانت تعمل المدرسة بنظام الفترتين الفترة الأولى مدرسة التجارة بنات والفترة الثانية أسماء التجارية بنات أحدهما تتبع إدارة شرق المحلة التعليمية والثانية تتبع إدارة غرب المحلة التعليمية، حيث تم نقل طالبات مدرسة أسماء التجارية إلى مدرسة التجارة والخدمات مع البنين كفترة مسائية بينما تم إلحاق طلاب مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بالفصول الشاغرة بمدرسة عبد الرحمن بن عوف التجريبية التى تم إنشاؤها بعد استقطاعها من مدرسة التجارة بنات وبدلا من أن تقوم الإدارة التعليمية بالإبقاء على الطالبات بالمدرسة نظرا لوجود معامل الحاسب الآلى التى يتم تدريب الطالبات عليها تم نقلهن إلى معهد الفتيات.

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