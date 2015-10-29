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بالفيديو : دراجة إلكترونية حديثة تطوى في ثانية وتغلق بواسطة الهاتف “لن تشاهد مثلها”

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بالفيديو : دراجة إلكترونية حديثة تطوى في ثانية وتغلق بواسطة الهاتف “لن تشاهد مثلها” بالفيديو : دراجة إلكترونية حديثة تطوى في ثانية وتغلق بواسطة الهاتف “لن تشاهد مثلها”

في هذا العصر الحديث والرائع ، لا يوجد أي إختراع أو آلة لا يمكن تطويرها إلى الأفضل والأحسن والأسهل والأئمن بالنسبة لها .

إن وسائل المواصلات الحديثة من سيارات ، وطائرات ، وقطارات ، وسفن بأنواعها المختلفة جعلت حياة العالم في سرعة دائمة وربطت البلاد ببعضها حيث يمكن الوصول لأبعدها في بضع ساعات فقط .

الدراجة او ” العجلة ” أو ” السيكل ” بإختلاف أسمائها كانت وسيلة مواصلات منذ القدم رائعة يمتلكها الرجال والشباب والصغار ، وكانت لها متعة عالية وكانت تسهل الإنتقال في المدن والقرى ، ولكن هل بقيت كما هي إلى وقتنا الحالي .

إن الدراجة تعتبر وسيلة للنزهة واللعب والرياضة والسباقات وتستخدم في العديد من الأنشطة وهناك من لا يستطيعون الإستغناء عنها فعلا ويبحثون عن الأحدث والأفضل منها .

اليوم سوف نقدم لكم دراجة إلكترونية حديثة جداً لها قدرات عالية وقوة ومتانة مذهلة ، إن دراجتنا مطورة حيث أنك يمكنك طيها في أقل من ثانية لتوفر من المكان والحجم وسهولة حملها في أماكن السلالم وغيرها ، كما أنها لا إمكانية إغلاقها بالموبايل  ” الهاتف المحمول ” الخاص بك  لشعورك بالأمان أثناء تركها في أي مكان . شاهد الفيديو وإستمتع بدراجتك الرائعة ..

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