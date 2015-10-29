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اليوم.. محاكمة منى عراقى بتهمة إذاعة أخبار كاذبة فى واقعة "حمام باب البحر"

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اليوم.. محاكمة منى عراقى بتهمة إذاعة أخبار كاذبة فى واقعة "حمام باب البحر" اليوم.. محاكمة منى عراقى بتهمة إذاعة أخبار كاذبة فى واقعة "حمام باب البحر"
تستأنف محكمة جنح القديمة، اليوم الخميس، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب محاكمة الإعلامية منى عراقى، مقدمة برنامج "المستخبى"، وطارق نور، صاحب قناة "القاهرة والناس"، فى دعوى السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة فى واقعة "حمام باب البحر".

ووجهت النيابة العامة لمنى عراقى تهمة السب والقذف، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن فى الأعراض بالقضية التى اتهم فيها 26 شخصًا بممارسة أعمال الفجور، وحصلوا على البراءة فى 12 يناير الماضى من محكمة جنح الأزبكية، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.

وأقام المتهمون دعوى سب وقذف أمام المحكمة لمطالبة مقدمة البرنامج بتعويض مادى لما بدر منها من تشويه لسمعتهم فى القضية.

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مصر 365

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