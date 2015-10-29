مقتل جندى بالجيش الليبى جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" الإرهابى

>لقى أحد عناصر الكتيبة "309 طبرق" التابعة للجيش الليبى مصرعه، الأربعاء، فى منطقة الحليس بمحور غرب بنغازى.

وقال الناطق باسم الكتيبة "309 طبرق" منذر الخرطوش، فى تصريح صحفى مساء الأربعاء، إن محمد منصور الشهير بـ "قراندو"، لقى مصرعه خلال اشتباكات استمرت لمدة 6 ساعات قرب خزان منطقة الحليس غرب بنغازى بين عناصر الجيش وتنظيم داعش الإرهابى .

وأشار منذر الخرطوش إلى أن وحدات الجيش الليبى تقدمت بأوامر عسكرية من غرفة العمليات، لاستهداف مواقع وتجمعات تنظيم داعش بالمدفعية الثقيلة، بالتنسيق مع سلاح الجو الليبى الذى يشن غارات جوية وطلعات ليلية لقصف أهداف برية وبحرية للتنظيم.

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