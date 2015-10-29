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ننفرد بنشر صور الرئيس مع قادة العالم فى قمة "الهند - أفريقيا"

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ينفرد "اليوم السابع" بنشر صور الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل بدء فعاليات القمة الثالثة لمنتدى "الهند - أفريقيا".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأربعاء، إلى الهند للمشاركة فى القمة الثالثة لمنتدى "الهند - أفريقيا" التى تُعقد اليوم، وكان فى استقبال الرئيس بمطار نيوديلهى وزير الدولة الهندى للشئون البرلمانية والأقليات.

وتوجه السيسى، فور الوصول، إلى القصر الجمهوى، حيث عقد اجتماعاً مع رئيس الهند "برناب موخيرجى"، الذى أعرب عن سعادته وتقديره لزيارة الرئيس، مشيراً إلى أن مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الثالثة لمنتدى "الهند-أفريقيا" تساهم فى نجاحها وفى التوصل إلى نتائج تُحقق نقلة نوعية فى علاقات التعاون القائمة بين بلاده والقارة الأفريقية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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