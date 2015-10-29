أيمن أبو العلا: سأتقدم بمشروع قانون لتعديل اللائحة القديمة لمجلس النواب

أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، أمين عام مساعد حزب المصريين، عن سعادته واعتزازه بثقة أهالى اكتوبر والشيخ زايد والواحات، وذلك بعد حسمه لمقعد الدائرة، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل اللائحة القديمة لمجلس النواب وذلك من خلال عقد عدد من ورش العمل لمناقشة بنود اللائحة القديمة للمجلس.

وأضاف ابوالعلا، فى بيان له، أنه يتقدم بالشكر والتقدير لكل أهالى الشيخ زايد والواحات ومدينة السادس من أكتوبر، موجها التحية لافراد حملته، مؤكدا أن أغلبهم من المتطوعين من شباب الجامعات وبذلوا جهودا كبيرة للوصول الى اهالى الدائرة والتواصل معهم، مضيفا انه لن يدخر جهدا لخدمة الدولة المصرية واهالى دائرة السادس من اكتوبر والواحات.

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