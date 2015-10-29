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"الإسكان": طرح المرحلة الثالثة من مشروع "المليون وحدة" قريبا

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"الإسكان": طرح المرحلة الثالثة من مشروع "المليون وحدة" قريبا "الإسكان": طرح المرحلة الثالثة من مشروع "المليون وحدة" قريبا
أكد المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان، أنه سيتم طرح المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة" على شركات المقاولات للتنفيذ قريبا.

وأضاف المهندس هشام درويش، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الثالثة تتضمن نحو 50 ألف وحدة سكنية فى معظم المحافظات، لافتا إلى أن نظام الوحدات عبارة عن "غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة"، وذلك طبقا لاحتياج كل محافظة.

وأشار رئيس قطاع التشييد والبناء إلى أنه سيتم منح المحافظات التى استطاعت تحقيق معدلات تنفيذ عالية فى المرحلة العاجلة والثانية أولوية عند الطرح، عن باقى المحافظات التى تشهد بطئا فى عمليات التنفيذ.

وأشار إلى إن القطاع قام بصرف 10.5 مليار جنيه مستحقات للمقاولين منذ بدء مشروع الإسكان الاجتماعى وحتى الان، لافتا إلى أن أخر مستخلص تم صرفه لشركات المقاولات شهر سبتمبر الماضى.

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