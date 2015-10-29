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الرئيس السيسى يلقى كلمة فى قمة "الهند-أفريقيا" اليوم

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الرئيس السيسى يلقى كلمة فى قمة "الهند-أفريقيا" اليوم الرئيس السيسى يلقى كلمة فى قمة "الهند-أفريقيا" اليوم
يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة خلال مشاركته، اليوم الخميس، فى القمة الثالثة لمنتدى "الهند-أفريقيا".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر أمس الأربعاء، إلى الهند للمشاركة فى القمة الثالثة لمنتدى "الهند-أفريقيا" التى تُعقد اليوم وكان فى استقبال الرئيس بمطار نيوديلهى وزير الدولة الهندى للشئون البرلمانية والأقليات.

وتوجه "السيسى" فور الوصول، إلى القصر الجمهوى، حيث عقد اجتماعاً مع رئيس الهند "برناب موخيرجى"، الذى أعرب عن سعادته وتقديره لزيارة الرئيس، مشيراً إلى أن مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الثالثة لمنتدى "الهند-أفريقيا" تساهم فى نجاحها وفى التوصل إلى نتائج تُحقق نقلة نوعية فى علاقات التعاون القائمة بين بلاده والقارة الأفريقية.

قمة "مصرية- هندية" بالقصر الجمهورى فى نيوديلهى.."موخرينجى" يرحب بدعوة الرئيس لزيارة مصر ويؤكد تكثيف التعاون مع القاهرة خلال الفترة القادمة.. ويصطحب السيسى إلى متحف "براجاتى مايداو" لحضور حفل العشاء

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مصر 365

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