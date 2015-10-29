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"جمعية سيدات كفر عبده": زوجة هانى المسيرى ليست عضوة ولا تمارس أى نشاط

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"جمعية سيدات كفر عبده": زوجة هانى المسيرى ليست عضوة ولا تمارس أى نشاط "جمعية سيدات كفر عبده": زوجة هانى المسيرى ليست عضوة ولا تمارس أى نشاط
أكدت نيفين شوقى رئيس جمعية سيدات كفر عبدة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتورة أميرة أبو طالب زوجة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق، ليست عضوة بالجمعية ولم تكن عضوة بها.

وأوضحت أن أحد شروط عضوية الجمعية، أن يكون العضو المشارك من سكان منطقة كفر عبدة، وهو ما لم ينطبق على الدكتورة أميرة أبو طالب.

وأشارت إلى أن كافة الأنشطة المجتمعية والبيئية التى قامت بها الدكتورة أميرة أبو طالب لم تكن ضمن نشاط الجمعية.

ويذكر أن الدكتورة أميرة أبو طالب قد غادرت الإسكندرية مصاحبة لزوجها، هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، عقب التقدم باستقالته الأحد الماضى على خلفية أزمة تراكم مياه الأمطار وغرق الإسكندرية، ما أصاب المحافظة بالشلل التام.

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