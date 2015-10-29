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صحافة المواطن: تجمهر أمام مركز شرطة العياط اعتراضا على نتائج الانتخابات

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء، صورة، تكشف تجمهر العشرات من المواطنين أمام مركز شرطة العياط، بمحافظة الجيزة، وكذلك توقف حركة القطارات، اعتراضا على نتائج الانتخابات البرلمانية، موضحا أنه تم إعلان النتيجة بفوز مرشح الوفد محمد إسماعيل عبيد، على جميع القنوات الفضائية، ثم تم تغيير النتيجة لصالح محمد صلاح أبو هميلة، على حد قوله.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات بإسم القراء، عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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