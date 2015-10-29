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ماتقلقش.. زيادة قشرة الشعر من الأعراض الشائعة لفترة الانتقال بين الفصول

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ماتقلقش.. زيادة قشرة الشعر من الأعراض الشائعة لفترة الانتقال بين الفصول ماتقلقش.. زيادة قشرة الشعر من الأعراض الشائعة لفترة الانتقال بين الفصول
أرسلت قارئة تقول إنها تعانى منذ حوالى أسبوعين فقط من زيادة مفرطة فى قشرة فروة الرأس لديها، كما لاحظت زيادة نسبة تساقط الشعر، وتسأل عن أسباب هذه الحالة وطرق التعامل معها وعلاجها؟

وتجيب عن سؤال القارئة الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، موضحة أن الفترة الحالية هى فترة الانتقال بين الفصول، ويصاحبها العديد من الأعراض التى تظهر على طبيعة البشرة والشعر، ومنها زيادة نسبة قشرة الشعر وكذلك تقشر طبقات الجلد.

تؤكد هديل أن هذا العرض يعد من الأعراض المؤقتة لانتقال الفصول، ويمكن التعامل معه بطرق بسيطة من خلال الاستعانة بالمستحضرات الطبية المقاومة للقشرة كالشامبوهات الطبية العلاجية.

أما بالنسبة لمشكلة تساقط الشعر فتؤكد هديل أنه عرض يرتبط ظهوره بقشور فروة الرأس، والتى تؤدى إلى انسداد المسام وبالتالى ترفع من فرص ونسبة تساقط الشعر.
>هذا العرض يختفى تبعا لرأى هديل بمجرد علاج مشكلة قشرة فروة الرأس، كما أن تغير الفصول أيضا يؤثر على نسبة تساقط الشعر، ويمكن الحد من هذا العرض بالحرص على تناول كميات كافية من الماء يوميا، بما لا يقل عن لترين ونصف وكذلك الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه.

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مصر 365