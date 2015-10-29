أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

زوج فى دعوى نشوز: "خنقانى ومش عارف اتنفس".. والزوجة ترد: "مريض نفسى"

Google+ Print
زوج فى دعوى نشوز: "خنقانى ومش عارف اتنفس".. والزوجة ترد: "مريض نفسى" زوج فى دعوى نشوز: "خنقانى ومش عارف اتنفس".. والزوجة ترد: "مريض نفسى"
أقام "محمد.م" دعوى نشوز ضد زوجته "شيماء.هـ" أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعى فيها خروجها عن طاعته ورفضها العيش معه وتركها المنزل دون سبب وقيامها بالتضييق عليه، قائلا: "عايزانى آخد رأيها فى كل حاجة خانقانى ومش عارف أتنفس".

وأكمل الزوج فى دعواه التى حملت رقم 1790 لسنة 2015، "قبل الزواج لم نقض فترة كبيرة للتعارف، وبعد 4 شهور تم عقد القران، ومنذ ذلك اليوم وأنا أرى العذاب معها، وتركت المنزل ورفضت الرجوع وطالبتنى بمؤخر 150 ألفا رغم أنها من تكره العيش معى".

وأضاف، "كنت معها لا أستطيع التنفس من كثرة ضغطها على بسبب إصرارها على أخذ رأيها فى كل كبيرة وصغيرة".

وردت الزوجة على اتهامات الزوج قائلة، "زوجى مريض نفسى ويريد منى أن أخلعه حتى لا يدفع حقوقى ويجعلنى أتنازل عنها، كان يجبرنى على النوم فى غرفة منفصلة خوفا من الإصابة بالفيروسات ويعاملنى بطريقه هستيرية تجلعنى وأنا معه دائما ما أشعر بالخوف".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365