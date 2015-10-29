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السعودية تنفى قصف التحالف لمستشفى أطباء بلا حدود فى اليمن

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السعودية تنفى قصف التحالف لمستشفى أطباء بلا حدود فى اليمن السعودية تنفى قصف التحالف لمستشفى أطباء بلا حدود فى اليمن

نفت اليوم الاربعاء، قيام التحالف العربى الذى تقوده بقصف مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود فى اليمن، بعد إدانة الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" للحادث.

وكانت "أطباء بلا حدود" أعلنت عبر حسابها على تويتر، أن مستشفى تابعا لها فى صعدة بشمال اليمن أصيب "بغارات جوية عديدة"، لكنها أشارت إلى عدم سقوط ضحايا.

وقالت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة فى بيان إن "مقاتلات التحالف العربى لم تهاجم المستشفى" ولم تكن متواجدة فى صعدة فى ذلك الوقت، مشيرة إلى أن قوات التحالف تسلمت الاحداثيات الدقيقة للمستشفى المصنف من "بين الأهداف المحظورة".

وتابع "ولذلك، لا يمكن أن يكون المستشفى استهدف من قبل قوات التحالف"، لافتة إلى أنه تم فتح تحقيق، كما عبرت عن "اسفها العميق" لقيام الأمين العام للأمم المتحدة بتحميل المسؤولية للتحالف "من دون انتظار معلومات كاملة ودقيقة حول الحادث المؤسف".

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