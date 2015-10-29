أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

زورقان حربيان إسرائيليان يخترقان المياه الإقليمية اللبنانية

Google+ Print
زورقان حربيان إسرائيليان يخترقان المياه الإقليمية اللبنانية زورقان حربيان إسرائيليان يخترقان المياه الإقليمية اللبنانية
.
> انتهك زورقان حربيان إسرائيليان المياه الإقليمية اللبنانية اليوم الأربعاء، وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى مساء اليوم ، أن الزورقين الحربيين الإسرائيليين اخترقا المياه الإقليمية اللبنانية ظهر اليوم قبالة رأس الناقورة بجنوب البلاد لمسافة 70 مترا ولمدة 25 دقيقة.

وأشار إلى أنه تجرى متابعة هذا الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365