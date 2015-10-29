زورقان حربيان إسرائيليان يخترقان المياه الإقليمية اللبنانية

> انتهك زورقان حربيان إسرائيليان المياه الإقليمية اللبنانية اليوم الأربعاء، وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى مساء اليوم ، أن الزورقين الحربيين الإسرائيليين اخترقا المياه الإقليمية اللبنانية ظهر اليوم قبالة رأس الناقورة بجنوب البلاد لمسافة 70 مترا ولمدة 25 دقيقة.

وأشار إلى أنه تجرى متابعة هذا الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" .

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