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وزير خارجية السعودية يعلن قرب انتهاء العمليات العسكرية فى اليمن

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وزير خارجية السعودية يعلن قرب انتهاء العمليات العسكرية فى اليمن وزير خارجية السعودية يعلن قرب انتهاء العمليات العسكرية فى اليمن
أعلن وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، عن قرب انتهاء العملية العسكرية التى تشنها قوات التحالف، بقيادة المملكة العربية ، ضد جماعة "الحوثيين"، التى استولت على السلطة فى اليمن، بدعم مليشيات موالية للرئيس اليمنى السابق، على عبد الله صالح.

وبينما اعتبر أن "الخيار العسكرى كان آخر الخيارات بالنسبة للمملكة"، فقد جدد الوزير السعودى تأكيده أن التدخل العسكرى "جاء نتيجة طلب من الشرعية فى اليمن، وحماية للأراضى والمواطنين السعوديين من الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة، التى كانت بحوزة المتمردين الحوثيين، والمخلوع صالح."

وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البريطانى فيليب هاموند، فى الرياض اليوم الأربعاء، إن الخيار العسكرى جاء أيضاً بهدف "فتح المجال للعملية السلمية فى اليمن"، مؤكداً أن هناك اتفاقا الآن بين الأطراف اليمنية، لعقد اجتماعات مع المبعوث الأممى، لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216."

كما شدد وزير الخارجية السعودى، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، على أهمية العمل الإنساني فى اليمن، وتكثيف الجهود الرامية لإيصال هذه المساعدات، وأن جميع الموانئ اليمنية، سواء فى خليج عدن أو على البحر الأحمر، بالإمكان إرسال سفن لها لإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال الجبير إن "المتمردين فى اليمن أكثر جدية الآن فى قبول قرار الأمم المتحدة 2216، والدخول فى مباحثات تشرف عليها الأمم المتحدة"، مبيناً أن "الأحداث تشير إلى انتهاء الحملة العسكرية."

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مصر 365

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