بوتين: محاربة الإرهاب أولوية بسوريا والحديث عن تسوية سياسية غير منطقى

أعلن السكرتير الصحفى للرئيس الروسى، دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسى خلال لقائه نائب المستشارة الألمانية، أعلن عن الأولوية بمحاربة الإرهاب فى سوريا، ومن ثم يمكن الحديث عن الحوار السياسى.

وقال بيسكوف فى تصريح صحفى نشرته وكالة سبوتنيك الروسية:"نحن نعتبر أن المهمة الأولى الآن، وهذا ما تحدث عنه الرئيس بوتين خلال لقائه غابريل، تتمثل بمحاربة الإرهاب والتطرف بسوريا..وبعد ذلك يمكن الحديث عن التسوية السياسية، والتصرف عكس ذلك، للأسف لا جدوى له وغير منطقى".

وبدأت روسيا منذ مطلع الشهر الجارى، عمليات عسكرية جوية، بطلب من الرئيس السورى، بشار الأسد، لتوفير الغطاء الجوى لعمليات الجيش السورى الذى يتقدم براً، لاستعادة الأراضى والمناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش وغيره من المجموعات الإرهابية الأخرى.

وأكد كبار المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مراراً على أن مشاركة روسيا ستقتصر على دعم القوات السورية من الجو من دون إجراء عملية برية.