أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بوتين: محاربة الإرهاب أولوية بسوريا والحديث عن تسوية سياسية غير منطقى

Google+ Print
بوتين: محاربة الإرهاب أولوية بسوريا والحديث عن تسوية سياسية غير منطقى بوتين: محاربة الإرهاب أولوية بسوريا والحديث عن تسوية سياسية غير منطقى
أعلن السكرتير الصحفى للرئيس الروسى، دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسى خلال لقائه نائب المستشارة الألمانية، أعلن عن الأولوية بمحاربة الإرهاب فى سوريا، ومن ثم يمكن الحديث عن الحوار السياسى.

وقال بيسكوف فى تصريح صحفى نشرته وكالة سبوتنيك الروسية:"نحن نعتبر أن المهمة الأولى الآن، وهذا ما تحدث عنه الرئيس بوتين خلال لقائه غابريل، تتمثل بمحاربة الإرهاب والتطرف بسوريا..وبعد ذلك يمكن الحديث عن التسوية السياسية، والتصرف عكس ذلك، للأسف لا جدوى له وغير منطقى".

وبدأت روسيا منذ مطلع الشهر الجارى، عمليات عسكرية جوية، بطلب من الرئيس السورى، بشار الأسد، لتوفير الغطاء الجوى لعمليات الجيش السورى الذى يتقدم براً، لاستعادة الأراضى والمناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش وغيره من المجموعات الإرهابية الأخرى.

وأكد كبار المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مراراً على أن مشاركة روسيا ستقتصر على دعم القوات السورية من الجو من دون إجراء عملية برية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365