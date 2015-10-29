لجنة حقوقية ليبية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تحطم طائره

>أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن "إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء حادثة تحطم الطائرة المروحية المخصصة للإسعاف الطائر، بالقرب من مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس".

وقدمت اللجنة فى بيان لها مساء الأربعاء، التعازى لأهالى الضحايا، داعية كل الأطراف إلى "إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس والامتناع عن أى أعمال من شأنها أن تصعد التوتر وعدم التسرع والارتجال فى إصدار الأحكام وإلقاء التهم مسبقا قبيل تشكيل لجنة دولية ومحلية للتحقيق فى ملابسات وسبب تحطم الطائرة المروحية المدنية".

وأبدت اللجنة، فى بيان صادر عنها اعتراضها عن "التصريحات والبيانات التى صدرت من قيادات عسكرية وسياسية وحكومية وإعلانها ورشفانة منطقة عسكرية مستهدفة بعملية عسكرية".

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